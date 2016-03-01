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"الأمن العام" يضبط 2700 قطعة سلاح بينها رشاشات وبنادق آلية

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"الأمن العام" يضبط 2700 قطعة سلاح بينها رشاشات وبنادق آلية "الأمن العام" يضبط 2700 قطعة سلاح بينها رشاشات وبنادق آلية
وجه اللواء السيد جاد الحق، مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع مصلحة الأمن العام، حملات أمنية لملاحقة الخارجين عن القانون بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزى.

وتمكنت الحملات الأمنية من ضبط 2799 قطعة سلاح نارى من بينها 6 قطع من الأسلحة النارية المستولى عليها من المواقع الشرطية، 6 ورش لتصنيع الأسلحة النارية، 5824 قضية مخدرات، 81 تشكيلا عصابيا، 122 متهما لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، 32 هاربا من السجون، وإنهاء 4 خصومات ثأرية، 10089 دراجة نارية مخالفة، وإعادة 74 سيارة مُبلغ بسرقتها، وتنفيذ 513030 حكما قضائيا متنوعا.


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