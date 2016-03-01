وصول بديع لمعهد أمناء الشرطة لنظر محاكمته بـ «بغرفة عمليات رابعة»

وصل منذ قليل إلى معهد أمناء الشرطة بطرة محمد بديع و36 آخرين من قيادات الإخوان، لنظر إعادة محاكمتهم أمام محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ" غرفة عمليات رابعة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

كانت محكمة النقض قضت فى ديسمبر من العام الماضى بقبول طعن 37 متهمًا من أصل 51 فى القضية على الأحكام الصادرة ضدهم التى تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد.

جدير بالذكر أن محكمة الجنايات، قد قضت فى إبريل من العام الماضى، بمعاقبة بديع و13 متهمًا بالإعدام، وبالسجن المؤبد على محمد صلاح سلطان و25 آخرين.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها "إعداد غرفة عمليات" لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى "رابعة العدوية والنهضة"، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.

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