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بالصور.. رئيس الوزراء يلتقى 6 من وزراء الزراعة العرب

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بالصور.. رئيس الوزراء يلتقى 6 من وزراء الزراعة العرب بالصور.. رئيس الوزراء يلتقى 6 من وزراء الزراعة العرب
التقى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، الدكتور عصام فايد وزير الزراعة، و6 من وزراء الزراعة العرب، قبل اجتماعات الجمعية العمومية للدورة 33 للمركز العربى لدراسات المناطق الجافة والأراضى القاحلة "أكساد" التى بدأت منذ قليل بالقاهرة .

وتنافش الاجتماعات التحديات المائية التى تواجه المنطقة العربية لتحقيق التنمية الزراعية، التى تشمل خطط الدول العربية لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية على الموارد المائية .

وأكد عصام فايد وزير الزراعة، أن المنطقة العربية تواجه عددا من التحديات على رأسها نظرة المياه، حيث انخفض نصيب الفرد من المياه العذبة بمقدار الثلثين، عما كانت عليه خلال الأربعين عاما الماضية ومن المحتمل أن يصل هذا الانخفاض إلى 50% بحلول 2050، وسيزيد من هذا التفاقم النمو السكانى المتوقع والأثر السلبى لتغير المناخ والجفاف والتدهور الكبير فى جودة المياه، كما ستواجه الزراعة التى تستهلك فعليا ما يزيد عن 85% من موارد المياه العذبة تحديات شديدة.

رئيس الوزراء وزراء الزراعه العرب (1)

رئيس الوزراء وزراء الزراعه العرب (2)

رئيس الوزراء وزراء الزراعه العرب (3)

رئيس الوزراء وزراء الزراعه العرب (4)

رئيس الوزراء وزراء الزراعه العرب (5)

رئيس الوزراء وزراء الزراعه العرب (6)

رئيس الوزراء وزراء الزراعه العرب (7)

رئيس الوزراء وزراء الزراعه العرب (8)

رئيس الوزراء وزراء الزراعه العرب (9)


>بدء اجتماعات وزراء الزراعة العرب لبحث التحديات المائية بالمنطقة
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