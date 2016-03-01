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زوجة شهيد حرس الحدود: كان بيقولى "أنا بتنفس تراب سيناء"

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قالت المهندسة مروة محمود قنصوة، زوجة الشهيد البطل أحمد عبد النبى – أحد شهداء قوات حرس الحدود فى سيناء – إن زوجها كان شرف لأى حد يتعامل معه، وكان يتعامل بود وحب مع الصغير والكبير.

وأضافت زوجة الشهيد على هامش إطلاق أسمه على مدرسة الخانكة الثانوية بنات: "أفتكر لأحمد كل يوم فى عمرنا، وهو كان كل حاجة حلوة فى حياتنا وحياة بناته وكان الضحكة اللى بيضحكوها والفرحة اللى بيفرحوها".

واستطردت الزوجة باكية: "آخر أجازة حضرها الشهيد، كانت نتيجة البنات ظهرت، وقالهم هنخرج كلنا عشان انتو جايبين درجات نهائة، وكان ماشى يلعب معاهم زى الأطفال الصغيرة وقالهم، الخروجة دى عشان النتيجة، ولكن أنا كمان كنت عاوز أخرج مامه معاكم، وكان بشوش مش بيعرف يزعل أو يكره حد، الحمد لله على كل شىء".

وتابعت زوجة الشهيد: "كان دايما يقولى أنا بتنفس تراب سيناء، كان بيحب شغله أوى، وبيقول على العساكر إنهم ولاده، كنت اقوله خليك معانا، كان يقولى انتو هنا فى دفيانين ومتأمنين، إنما اللى هناك انا مؤتمن عليهم من ربنا، وفعلا هو راح لهم عشان الأمانة وكان قدها وقابل ربه".

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>قائد حرس الحدود يشهد إطلاق اسم الشهيد أحمد عبد النبى على مدرسة بالخانكة

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