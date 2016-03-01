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زوجة شهيد حرس الحدود: إطلاق اسمه على مدرسة شرف لنا.. وأوصانى بالحفاظ على بناته

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زوجة شهيد حرس الحدود: إطلاق اسمه على مدرسة شرف لنا.. وأوصانى بالحفاظ على بناته زوجة شهيد حرس الحدود: إطلاق اسمه على مدرسة شرف لنا.. وأوصانى بالحفاظ على بناته
قالت المهندسة مروة محمود قنصوة – زوجة الشهيد – العقيد أحمد عبد النبى أحد شهداء قوات حرس الحدود فى شمال سيناء إن إطلاق اسم زوجها على المدرسة شرف كبير وتقدير ووسام على صدر أسرته، تقديرا لدوره البطولى، الذى قدمه من أجل وقاتها المسلحة، دفاعا عن تراب الوطن الغالى.

وأضافت زوجة الشهيد: "زوجى كان قدوة لكل من حوله، والدنيا كلها بكت على فراقه، فقد كان انسانا مخلصا يحسن التعامل مع الجميع، ويبتغى من عمله إرضاء وجه الله وخدمة وطنه، وكان يحرص على بث الطاقة الايجابية فى كل من حوله".

واستطردت زجة الشهيد باكية:" آخر أجازة للشهيد أوصى بالحفاظ على بناته " 4 بنات "، وودعهم أكثر من مرة، اسمه شرف لينا، وبدعيله يدخل الجنة، وربننا يقوينى إنى أربى بناته وأعلمهم على أكمل وجه، زى ما كان بيتمنى".

يذكر أن الشهيد العقيد أحمد عبد النبى عطوة قد لقى ربه، يوم 28 يناير 2016، خلال مشاركته فى عمليات مكافحة الإرهاب فى شمال سيناء، وقد كان ضمن قوات حرس الحدود المرابطة لحماية الاتجاه الاستراتيجى الشمالى الشرقى، وقد شيعت له جنازة عسكرية بحضور القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول صدقى صبحى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وكبار قادة القوات المسلحة، والشهيد له 4 بنات هم " جنى وندى وسما وابنته الصغيرة " لمى " التى لم يتجاوز عمرها 3 أشهر.

القوات المسلحة، الشهيد احمد عبد النبى، قوات حرس الحدود، اخبار مصر ، اخر الاخبار، اطلاق اسم الشهيداء على المدارس (1)

القوات المسلحة، الشهيد احمد عبد النبى، قوات حرس الحدود، اخبار مصر ، اخر الاخبار، اطلاق اسم الشهيداء على المدارس (2)

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>- قائد حرس الحدود يشهد إطلاق اسم الشهيد أحمد عبد النبى على مدرسة بالخانكة

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