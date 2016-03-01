طليقة توفيق عكاشة تقيم دعويين وتطالب بحبسه لرفضه دفع نفقة نجله

أقامت طليقة توفيق عكاشة اليوم، دعويين قضائيتين أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر، تطالب فيهما بحبس عكاشة لامتناعه عن دفع نفقة لابنها.

وكانت "رضا الكردواى" قد حصلت على أحكام قضائية سابقة ضد طليقها توفيق يحيى إبراهيم عكاشة فى قضايا نفقة 700 ألف جنيه لابنها، ورفض عكاشة دفع أموال النفقة مما دفعها لإقامة دعويين تطالب فيهما الدفع أو الحبس.

>

- طليقة "عكاشة" باكية: "فكرت فى الانتحار".. واستحملت إهانته 3 سنين