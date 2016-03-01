التحقيق مع الفنانة مريهان حسين بتهمة القيادة فى حالة سكر

تباشر نيابة الهرم برئاسة المستشار محمد أبو الحسب، رئيس النيابة التحقيق مع الفنانة ميرهان حسين، وذلك بعدما ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليها فجر اليوم الثلاثاء بعد الاشتباه فى سيارتها، والتى عثر بداخلها على زجاجتى خمر فى المقاعد الخلفية.

وأكدت مصادر قضائية، أنه سيتم عرض الفنانة على الطب الشرع لإجراء التحليل اللازمة لها للتأكد من أنها كانت فى حالة سكر أثناء قيادتها السيارة فى الساعات الأول من صباح اليوم من عدمه.

وأكد مصدر لـ"اليوم السابع" أن الفنانة تم توقيفها خلال كمين أمنى بمنطقة الهرم، بعد الاشتباه فى أنها تقود سيارتها الشخصية فى حالة سكر، وتم تحرير محضر لها بالواقعة وإحالتها للنيابة التى باشرت التحقيقات.

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