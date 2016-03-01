عضو بـ"الرئاسى الليبى": أعضاء بالبرلمان يريدون تحطيم المجلس

وجه نائب رئيس المجلس الرئاسى الليبى فتحى المجبرى انتقادات لاذعة طالت أعضاء فى مجلس النواب دون تسميتهم، مشيرا إلى وجود بعض العناصر تريد تحطيم المجلس الرئاسى بليبيا من الداخل.

وقال المجبرى- وفقا لقناة (ليبيا) الثلاثاء، أن "هناك فرقا بين المحاصصة واكتساب الغنائم وإعطاء الفرص للمشاركة"، مؤكدا على أن حكومة الوفاق هى حكومة لم شمل لكافة أقاليم ليبيا يجمعها إطار الوفاق الوطنى.

وأضاف "نحن نملك وثائق تكشف الذين سعوا للمحاصصة وأرادوا مناصب عليا وحقائب وزارية فى الحكومة، وقمنا بعرض تلك الوثائق على شيوخ ومسؤولين".

واتهم المجبرى عمر الأسود عضو المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الذى سبق وعلق عضويته، بأنه "يحاول إحباط ما يحدث من توافق داخل المجلس الرئاسى".

ورأى أن البيت الداخلى للمجلس الرئاسى متوافق لكن فيه بعض العناصر التى تريد تحطيم المجلس من داخله، وأضاف أن "تحرير بنغازى سيمكن الحكومة من العمل فى مكان يوجد فيه مؤسسة عسكرية حقيقية.. لدينا تواصل مباشر مع المؤسسة العسكرية التى تعرف موقفنا منها، وما يحدث فى بنغازى يجب أن يتم استثماره من أجل الوفاق الوطنى".

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