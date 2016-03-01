وصول الدكتور نبيل العربى للمقر الجديد لمنظمة "ألكسو" بتونس

وصل منذ قليل الدكتور نبيل العربى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، للمقر الجديد للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو" فى تونس للمشاركة فى حفل افتتاح المقر.

ويشارك عدد من كبير من الدول العربية فى حفل افتتاح المقر الجديد للمنظمة بالعاصمة التونسية، كما يشارك وفد مصرى رفيع المستوى يضم عدد من المسئولين الرسميين على رأسهم وزيرى الثقافة والتربية والتعليم، ورجال الصحافة والإعلام والفن.

ومن المقرر أن يفتتح الرئيس التونسى قائد الباجى السبسى، المقر الجديد للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو" بحضور إرينا بوكوفا، المدير العام لليونسكو.

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