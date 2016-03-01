إعلان المملكة العربية السعودية بلد التسامح والسلام فى العالم

تستقبل المملكة المغربية خلال أيام السفير بلال غمراوى، الرئيس العام للعلاقات الدولية الدبلوماسية لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهندى والمتحدث الرسمى لدى المنظمة العالمية للسلام OMPP التابعه لإدارة وقوانين هيئة الأمم المتحدة، بمناسبة تولية تلك المناصب وسيعقد لقاءات مع العديد من المسئولين والوزراء وذلك بهدف الإعلان عن مؤتمر السلام العالمى فى العالم على أرض المملكة المغربية الذى يتضمن أهدافا سياسية واقتصادية واجتماعية.

كما سيتم خلال المؤتمر تكريم المملكة العربية السعودية وإعلانها بلد السلام والتسامح فى العالم وذالك تحت رعاية حكومة المملكة المغربية لنشر السلام وحفظ الأمن والأمان والتسامح.

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