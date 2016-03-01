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حاكم رأس الخيمة يقدم واجب العزاء في شهيد الوطن محمد راشد علي الظنحاني

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حاكم رأس الخيمة يقدم واجب العزاء في شهيد الوطن محمد راشد علي الظنحاني حاكم رأس الخيمة يقدم واجب العزاء في شهيد الوطن محمد راشد علي الظنحاني

قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن محمد راشد علي الظنحاني الذي استشهد خلال أدائه واجبه الوطني في عملية " إعادة الأمل " ضمن التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية للوقوف مع الشرعية في اليمن.

وأعرب سموه خلال زيارته صباح اليوم مجلس العزاء في منطقة قدفع في الفجيرة عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الشهيد البطل .. داعيا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

رافق سموه، الشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي والشيخ سلطان بن جمال بن صقر القاسمي مدير شؤون المواطنين في الديوان الأميري في رأس الخيمة.

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