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فوائد النعناع المذهله

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فوائد النعناع المذهله فوائد النعناع المذهله

النعناع هو من النباتات الخضراء الزهيده الثمن ولكنها غاليه جدا بقيمتها وبكل محتوياتها الكبيرة والعاليه وفوائد النعناع لا عد لها ولا حصر ويتميز النعناع برائحته العطره والذكيه وان كانت مزروعه بالبيت تملأ البيت برائحة النعناع الجميلة والمنعشه ، وك ما يفعله الناس بالنعناع انهم يشربونه مع الشاى أو كما هو او يضعونه فى بعض الاكلات ولكن النعناع فوائده اكثر من ذلك بكثير جدا لنتعرف معاً على اهم فوائد النعناع.

من اهم خصائص النعناع انه مفيد لعلاج الالتهابات الجلديه لذلك يفضل فى حالة الالتهابات او لدغات الحشرات  ان تستخدمين شراب النعناع .
    يستخدم زيت النعناع للتخلص من آفات الرأس والقمل  بدهنه ثلاث مرات اسبوعياً بالشعر  ويترك نصف ساعه قبل الاستحمام.
    يخلط شراب النعناع مع الشوفان، واستخدمى التفل المكون من النعناع والشوفان وافركى  الجلد به لإزالة الخلايا الميتة، كما يساعد على ترطيب البشرةوالتخلص من آثار البثور وحب الشباب.
    قومى بنقع رجليكى  في الماء المغلي المضافة إليه أوراق النعناع، وهذا يساعد على علاج تشققات كعوب الرجلين، ويزيل الروائح الكريهة منهما.
    للتخلص من الرؤوس لسوداء ع لى الانف توضع عجينة من أوراق النعناع علىالمناطق المصابه، وتترك لمدة 15 دقيقة قبل غسلها بالماء، حيث يعرف عن النعناع قدرته على التخلص من الرءوس السوداء.
    يساعد استخدام أوراق النعناع في السيطرة على البشرة الدهنية، كما تحتوي على فيتامين A الذي يساعد على تجديد البشرة والحفاظ على شبابها ونضارتها.
    يمكن وضع أوراق النعناع الطازجة على الجبين لتخفيف آلام الرأس والشعور بالنشاط والانتعاش من جديد. جربي تناول مشروب الليمون بالنعناع الاخضر فهو يعمل على الاسترخاء وهدوء الاعصاب .

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