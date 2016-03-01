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التفاصيل الكاملة لواقعة إختطاف الفنانة ميريهان حسين و القبض عليها

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التفاصيل الكاملة لواقعة إختطاف الفنانة ميريهان حسين و القبض عليها التفاصيل الكاملة لواقعة إختطاف الفنانة ميريهان حسين و القبض عليها

ميريهان حسين ، واحدة من الفنانات التى لمعن فى الفترة الأخيرة بعدد مميز من الأعمال الفنية المتميزة ، و التى شاركت فها أمام عدد كبير من النجوم و الفنانين فى ، يأتى على رأسهم الفنان و المطرب تامر حسنى ، من خلال فيلم عمر و سلمى 2 ، و شاركت فى مسلسل حوارى بوخارست فى رمضان الماضى ، أمام الفنان أمير كرارة.

كما قدمت أعمالًا أخرى و إحتلت جانبًا من ذاكرة المشاهد من خلال عدد كبير من الأعمال أمام عدد كبير من الفنانين ، أبرزهم ، عمروسعد ، حسن الرداد ، يوسف الشريف ، و العديد من الأسماء اللامعة.

فى هذا السياق نشر الفنان خالد الصاوى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى تويتر ، تدوينة مصغرة ، قال فيها أن الفنانة ميرهان حسين إتصلت به قبل إلقاء القبض عليها ، و سمع أحد الأشخاص يرد عليها بعدما سألته عن القسم الذى ستتوجه إليه ، و قال لها إسم النبى حارسك ، و أغلق الخط بعدها.

و أكد الفنان خالد الصاوى خلال التصريحات التى تناقلتها عددًا من وسائل الإعلام و المواقع ، أنه تم القبض على الفنانة ميريهان حسين ، أثناء عودتها من تصوير أحد الأعمال الفنية ، و تم إقتيادها إلى مكان غير معلوم على حد وصفه.

الفنانة ميريهان حسين من مواليد محافظة القاهرة ، ولدت فى عام 1982 ، و تهوى التمثيل و الغناء ، و عددًا أخر من الهوايات بحسب موقع السنيما ، مثل الرسم.


تم القبض على الفنانة ميريهان حسين فى أحد الأكمنة فى محافظة الجيزة ، بسبب رفضها إعطاء رخصة القيادة لضباط الكمين ، و تم إلقاء القبض عليها و إصطحابها إلى قسم الهرم ، و تحرر المحضر اللازم ، و سماع أقوال أفراد الكمين ، و الضابط.

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