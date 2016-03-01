مارتن يول يجتمع مع مساعديه ويصافح لاعبيه بعد تسلم مكتبه.. وموقف خاص مع غالي

تسلم مارتن يول مكتبه في الأهلي بعد اجتماعه باللواء شيرين شمس المدير التنفذي للنادي وسمير عدلي مدير العلاقات العامة.

وعقب تسلم مكتبه وانتهاء المران، حرص يول على مصافحة لاعبيه وإن تميزت مصافحته مع حسام غالي بحرارة حيث دربه الهولندي سابقا في توتنام.

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كما اجتمع يول مع جهازه المساعد لمدة خمس دقائق، قبل الاتجاه للمؤتمر الصحفي لتقديمه الذي يبدأ بعد قليل.

وأهدت مسؤولو شركة سبورتا راعي الأهلي قميص الفريق ليول.

وحضر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة الاجتماع بعد وصول يول للنادي لمتابعة مران الثلاثاء.

ويقود الأهلي حاليا المدرب عبد العزيز عبد الشافي بصفة مؤقتة بعد رحيل البرتغالي جوزيه بيسيرو الذي استقدمه الفريق مطلع الموسم الحالي.