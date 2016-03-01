نظرًا لحالته الصحية..ولي العهد الياباني يلتقي السيسي بدلا من الإمبراطور

استقبل ولي العهد الياباني الأمير ناروهيتو الرئيس عبد الفتاح السيسي ظهر اليوم في القصر الامبراطوري.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي اطمأن من ولي العهد الياباني على الحالة الصحية لإمبراطور اليابان الذي يمر بوعكة صحية.

من جانبه رحب الأمير ناروهيتو بالرئيس السيسي في زيارته الأولى لليابان، مشيراً إلى أن الإمبراطور أكيهيتو كان يتمنى لقاء الرئيس إلا أن حالته الصحية حالت دون ذلك..مشيدا بالعلاقات التاريخية الممتدة التي تجمع بين البلدين الصديقين، مؤكداً حرص بلاده على تنميتها في مختلف المجالات، وترحيبها واعتزازها بتنمية العلاقات مع مصر في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما في مجالي التعليم والثقافة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي أشاد باليابان وشعبها، مؤكدا تطلع مصر للاستفادة من خبرة وتجربة اليابان في العديد من المجالات، ولاسيما مجال التعليم، حيث يهتم نظام التعليم الياباني بغرس القيم الأخلاقية في نفوس النشء وتنمية روح العمل الجماعي لديهم، وأشار الرئيس السيسي إلى أن الشعب الياباني يمثل نموذجاً يُحتذى به في الأخلاق الحميدة والقيم الرفيعة، وكذا في العمل والمثابرة.

كما تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، سواء على صعيد التجارة والاستثمار أو في مجال السياحة، وأكد الرئيس اهتمام مصر بعودة التدفقات السياحية اليابانية إلى سابق عهدها لمواصلة عملية التبادل الثقافي والحضاري بين البلدين، والتي شهدت خلال القرن التاسع عشر زيارة وفد الساموراي إلى مصر.

وأعرب ولي العهد الياباني عن ، وعن تمنياته لمصر وقيادتها السياسية بكل الخير والتوفيق..مشيرا إلى متابعته لما أحرزته زيارة الرئيس من نتائج إيجابية على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وقد أقام ولي العهد مأدبة غداء على شرف الرئيس والوفد الرسمي المرافق له، حضرها الأمير أكيشينو شقيق ولي العهد، وعدد من القيادات اليابانية.

أ ش أ