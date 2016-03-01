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صحة البحيرة تنظم 3 قوافل طبية بوادى النطرون وكنيسة الضهرية والكفاح

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صحة البحيرة تنظم 3 قوافل طبية بوادى النطرون وكنيسة الضهرية والكفاح صحة البحيرة تنظم 3 قوافل طبية بوادى النطرون وكنيسة الضهرية والكفاح
تنظم مديرية الشئون الصحية بالبحيرة، قافلة طبية بقرية كنيسة الضهرية التابعة لمركز ومدينة ايتاى البارود خلال يومى السبت والأحد المقبلين.

وذكر بيان للمحافظة اليوم، أن مديرية الشئون الصحية بالبحيرة، نظمت بالتنسيق مع قطاع الرعاية العلاجية بوزارة الصحة والسكان قافلة طبية بقرية الصفا والمروة التابعه لمركز ومدينه وادى النطرون استمرت لمدة يومين، وضمت عدد 9 عيادات فى تخصصات الجراحة العامة والأطفال والنساء والأسنان وتنظيم الاسرة والقلب والجلدية والباطنة والرمد ، بالإضافة الى معامل الدم والطفيليات والأشعة العادية.
>وأسفرت الحملة عن الكشف على عدد 754مريض فى مختلف التخصصات ، و تحويل عدد 24 مريض للمستشفيات المتخصصة ،بالإضافة الى التوعية والتثقيف الصحي لـ 124 مواطن .

كما نظمت قافلة طبية بقرية الكفاح التابعة لمركز ومدينه التحرير استمرت لمدة يومين ضمت 11 عيادة فى تخصصات الجراحة العامة والأطفال والنساء والأسنان وتنظيم الاسرة والقلب والجلدية والباطنة والرمد، بالإضافة الى معامل الدم والطفيليات والأشعة العادية، وأسفرت الحملة عن الكشف على عدد 1202 مريض فى مختلف التخصصات ، و تحويل عدد 26 مريض للمستشفيات المتخصصة ،بالإضافة الى التوعية والتثقيف الصحى لـ 105 مواطن.

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