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أمن الجيزة: ضبط الفنانة ميرهان حسين بسبب العثور على زجاجتين خمر بسيارتها

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أمن الجيزة: ضبط الفنانة ميرهان حسين بسبب العثور على زجاجتين خمر بسيارتها أمن الجيزة: ضبط الفنانة ميرهان حسين بسبب العثور على زجاجتين خمر بسيارتها
أفاد مصدر أمنى بالجيزة، أن الفنانة ميرهان حسين تم القبض عليها فجرا اليوم الثلاثاء، بعد الاشتباه فى سيارتها، والتى عثر بها على زجاجتين خمر فى المقاعد الخلفية للسيارة.

وأكد المصدر لـ"اليوم السابع" أن الفنانة تم توقيفها خلال كمين أمنى بمنطقة الهرم، بعد الاشتباه فى أنها تقود سيارتها الشخصية فى حالة سكر وتم تحرير محضر لها بالواقعة وإحالتها للنيابة التى باشرت التحقيقات.

وكان الفنان خالد الصاوى، قال فى تدوينة له عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، إن الفنانة ميريهان حسين "مخطوفة" فى أحد الأقسام وتعرضت للضرب خلال عودتها من العمل. وكتب الصاوى فى تدوينته: "الزميلة ميرهان حسين مخطوفة فى أحد الأقسام ومضروبة واتاخدت وهى راجعة من الشغل، وبتسأل قسم ايه قال اسم النبى حارسك" فيما أفاد أحد متابعى خالد الصاوى أنها موجودة فى قسم الهرم.


>خالد الصاوى: ميرهان حسين مخطوفة فى أحد الأقسام ومضروبة

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