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مصطفى بكرى: سأقدم للجنة التحقيق مع "عكاشة" وثائق تثبت تزويره شهادة الدكتوراه

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مصطفى بكرى: سأقدم للجنة التحقيق مع "عكاشة" وثائق تثبت تزويره شهادة الدكتوراه مصطفى بكرى: سأقدم للجنة التحقيق مع "عكاشة" وثائق تثبت تزويره شهادة الدكتوراه
قال النائب مصطفى بكرى، أنه سيدلى بأقواله، اليوم الثلاثاء، أمام اللجنة المكلفة بالتحقيق مع النائب توفيق عكاشة، على خلفية استضافته للسفير الإسرائيلى فى منزله، على خلفية البيان العاجل الذى تقدم به إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب.

وأضاف "بكرى" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، خلال تواجده بمجلس النواب اليوم الإثنين، أنه سيقدم للجنة وثائق تثبت تزوير شهادة الدكتوراه الخاصة بـ"عكاشة"، وكذلك إضراره بالأمن القومى، وإهانته للمجلس وللشعب.


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