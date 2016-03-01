رئيس الوزراء لوزراء الزراعة العرب: نتطلع لاستقرار المنطقة وعودة التنمية

التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، وفداً يضم عدداً من وزراء الزراعة العرب من دول الكويت، الصومال، فلسطين، لبنان، السودان والأردن، وذلك بحضور الدكتور عصام فايد وزير الزراعة، والدكتور رفيق صالح مدير المركز العربى لدراسات المناطق الجافة والأراضى القاحلة.

وفى مستهل اللقاء رحب رئيس الوزراء بأعضاء الوفد، متمنياً لهم التوفيق خلال مشاركتهم فى اجتماعات الجمعية العمومية للمركز العربى لدراسات المناطق الجافة والأراضى القاحلة (أكساد)، التى تعقد اليوم فى القاهرة، وتشهد مشاركة واسعة من وزراء الزراعة العرب، وممثلى المنظمات والمؤسسات الدولية، لبحث التحديات التى تواجه المنطقة العربية فى تحقيق التنمية الزراعية، ومجابهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس مجلس الوزراء أعرب عن تطلعه لتحقيق الاستقرار فى المنطقة العربية وعودة التنمية والبناء، مؤكداً أن الموضوعات والبرامج التى يتم بحثها بين وزراء الزراعة العرب تلعب دوراً محورياً فى سد الفجوة الغذائية بالمنطقة.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أهمية العمل المشترك بين الدول العربية لاستثمار الفرص العديدة للتعاون، والعمل على تطبيق الحلول غير التقليدية وتنفيذها بشكل واسع النطاق، وكذا الاستمرار فى إجراء الدراسات الخاصة باستنباط سلالات جديدة وتنفيذ تلك الدراسات على أرض الواقع، وتطبيق المزيد من مجالات التعاون الاقتصادى بين تلك البلدان بصورة سريعة ومتكاملة فى القطاعات الزراعية.

من جانبهم توجه وزراء الزراعة العرب بالشكر إلى رئيس الوزراء، ووزير الزراعة على ما لمسوه من حفاوة خلال زيارتهم إلى مصر، مؤكدين أن اجتماعات الجمعية العمومية للمركز العربى لدراسات المناطق الجافة والأراضى القاحلة، من المقرر أن تشهد مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالمناطق الجافة وشبه الجافة، وبحث تدعيم التعاون الزراعى وتبادل الخبرات فيما يخص زراعة الحبوب والأشجار المثمرة والمحاصيل المكافحة للجفاف بين البلدان العربية، وكذا التوسع فى الإنتاج الحيوانى الذى يتحمل طبيعة المناطق الجافة، وذلك من خلال الاستفادة مما لدى المركز من خبراء وباحثين وخبرة عملية.

رئيس الوزراء يلتقى اليوم وزراء الزراعة العرب وسفير سنغافورة