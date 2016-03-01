بالصور.. السيسي يطمئن على صحة إمبراطور اليابان.. وولى العهد يشيد بالزيارة

استقبل ولى العهد اليابانى الأمير ناروهيتو، الرئيس عبدالفتاح السيسي، ظهر اليوم، فى القصر الامبراطورى باليابان.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس اطمأن من ولى العهد اليابانى على الحالة الصحية لإمبراطور اليابان الذى يمر بوعكة صحية.

ومن جانبه، رحب الأمير ناروهيتو بالرئيس السيسي فى زيارته الأولى لليابان، مشيراً إلى أن الامبراطور أكيهيتو كان يتمنى لقاء الرئيس إلا أن حالته الصحية حالت دون ذلك.

وأشاد ولى العهد بالعلاقات التاريخية الممتدة التى تجمع بين البلدين الصديقين، مؤكداً حرص بلاده على تنميتها فى مختلف المجالات.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس أشاد باليابان وشعبها، مشيرًا إلى تطلع مصر للاستفادة من خبرة وتجربة اليابان فى العديد من المجالات، ولاسيما مجال التعليم، حيث يهتم نظام التعليم اليابانى بغرس القيم الأخلاقية فى نفوس النشء وتنمية روح العمل الجماعى لديهم.

وأشار الرئيس إلى أن الشعب اليابانى يمثل نموذجاً يُحتذى به فى الأخلاق الحميدة والقيم الرفيعة، وكذا فى العمل والمثابرة.

كما تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، سواء على صعيد التجارة والاستثمار أو فى مجال السياحة.

وأكد الرئيس اهتمام مصر بعودة التدفقات السياحية اليابانية إلى سابق عهدها، لمواصلة عملية التبادل الثقافى والحضارى بين البلدين، والتى شهدت خلال القرن التاسع عشر زيارة وفد الساموراى إلى مصر.

وأعرب ولى العهد اليابانى عن ترحيب اليابان واعتزازها بتنمية العلاقات مع مصر فى كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما مجالى التعليم والثقافة، مشيراً إلى متابعته لما أحرزته زيارة الرئيس من نتائج إيجابية على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية. وأعرب الأمير ناروهيتو عن تمنياته لمصر وقيادتها السياسية بكل الخير والتوفيق.

من ناحية أخرى، أقام ولى العهد مأدبة غداء على شرف الرئيس السيسي والوفد الرسمى المرافق له، حضرها الأمير أكيشينو شقيق ولى العهد، وعدد من القيادات اليابانية.

- الرئيس السيسي يلتقى ولى عهد اليابان بالقصر الإمبراطورى