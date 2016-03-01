قاضية أمريكية تعطل قرار حاكم ولاية إنديانا بشأن حظر توطين اللاجئين

عطلت قاضية أمريكية يوم الاثنين قرار حاكم ولاية إنديانا مايك بينس الذي يحظر على مسؤولي الولاية المساعدة في توطين اللاجئين السوريين في الولاية قائلة إن القرار ينطوي على تمييز.

وبينس من بين 25 حاكم ولاية أمريكيا معظمهم جمهوريون طالبوا الرئيس باراك أوباما بوقف توطين اللاجئين الفارين من الحرب الأهلية في سوريا بعد هجمات نوفمير تشرين الثاني التي نفذها متشددون في باريس وسقط فيها 130 قتيلا.

وبحسب رويترز أشار حكام الولايات إلى مخاوف من أن بعض اللاجئين قد يكونون مرتبطين بتنظيم داعش التي أعلنت المسؤولية عن الهجمات.

وكانت الدعوى القضائية التي أقامها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية لصالح وكالة إكسودس ريفيوجي الأمريكية المعنية بإعادة توطين اللاجئين من بين اولى الدعاوى التي تتحدى تحركات حكام الولايات لمنع إعادة التوطين.

وقالت قاضية المحكمة الجزئيةالامريكية تانيا والتون برات في قرارها وهو أمر قضائي أولي “من الواضح أن سلوك الولاية ينطوي على تمييز ضد اللاجئين السوريين على أساس خلفيتهم القومية.”

وأضافت أن حجب أموال المنح الاتحادية عن وكالة إكسودس لا يعزز تأكيدات مسؤولي ولاية إنديانا بأنهم يمنعون اللاجئين لاعتبارات تتعلق بالسلامة.

وقال متحدث باسم مكتب المدعي العام لولاية إنديانا جريج زويلر إن زويلر يعتزم الطعن في الحكم وإنه سيطلب وقف قرار القاضية برات.

وجادل الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية بأن القرارات بشأن الهجرة وإعادة توطين اللاجئين هي من إختصاص الحكومة الاتحادية حصريا ولا يمكن أن يحددها مسؤولو الولاية.

ودفعت إنديانا بأن وكالة إكسودس تفتقر إلى وضع لتأكيد حقوق اللاجئين.