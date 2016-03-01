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الكلية العسكرية تنظم مسابقة عالمية للمركبات الفضائية غير المأهولة

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الكلية العسكرية تنظم مسابقة عالمية للمركبات الفضائية غير المأهولة الكلية العسكرية تنظم مسابقة عالمية للمركبات الفضائية غير المأهولة

العميد محمد سمير المتحدث العسكري

تنظم الكلية الفنية العسكرية مسابقة عالمية للمركبات الأرضية الغير مأهولة، والمؤتمر الدولي الأول لأبحاث وابتكارات الطلبة في مرحلة البكالوريوس في الفترة من 24- 28 يوليو 2016 بمقر الكلية بكوبرى القبة، وذلك تحت رعاية وزارة الدفاع .

وتُنظم الكلية الفنية العسكرية المسابقة العالمية لجائزة الفريق  إبراهيم سليم في الابتكار في مجال المركبات الأرضية غير المأهولة تحت  اسم ” Unmanned Ground Vehicle Competition 2016 ” وذلك فى الفترة  من ” 24 – 28 يوليو 2016 ” بالقاهرة.
> وبحسب بيان للمتحدث العسكري للقوات المسلحة، نشره على صفحته الرسمية بـ”فيسبوك” تتضمن المسابقة مشاركة فرق من طلبة الكلية الفنية العسكرية وطلبة كليات الهندسة من كافة جامعات العالم لتصميم وإنتاج مركبة أرضية غير مأهولة تعمل بالتحكم المستقل أو التحكم عن بعد لتنفيذ عدد من المهام المختلفة فى الميدان .
> كما تنظم الكلية الفنية العسكرية، المؤتمر الدولى الأول لأبحاث وإبتكارات الطلبة الجامعيين فى مرحلة البكالوريوس تحت إسم ” International Undergraduate Research Conference ” فى الفترة من ” 25 -28 يوليو 2016 ” بالكلية الفنية العسكرية بالقاهرة وتدعو كافة الطلبة والدارسين بالكليات والمعاهد الهندسية من كافة أنحاء العالم لحضور المؤتمر وعرض مهاراتهم ومواهبهم وأفكارهم الإبداعية فى مجال العلوم الهندسية ، وذلك لتحفيز روح الإبتكار والإبداع بين الطلبة فى مجال البحوث العلمية والهندسية المختلفة

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