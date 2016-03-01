تضاعف عدد المتعاطين لمخدر الآيس فى أستراليا

ارتفع عدد المدمنين، ولا سيما بين الشباب الذين يتعاطون مخدر "الآيس" لأكثر من الضعف فى أربع سنوات، مما يدق ناقوس الخطر ويزيد الضغوط على الخدمات العلاجية فى جميع أنحاء البلاد.

وأفادت إحصاءات حديثة وردت فى دراسة علمية، أن ما يزيد على واحد بين كل 100 شخص مدمن لهذا المخدر، كما أن واحدا من كل 50 شخصا يتعاطون المخدر شهريا بانتظام.

وقدرت الدراسة، التى نشرتها صحيفة "ذا أيدج" الاسترالية أمس، أن 268 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 15 – 54 عاما أو 09 ر 2% من الشعب الاسترالى يتعاطى مخدر "الآيس" على الأقل شهريا.

وتوصلت الدراسة، ونشرت فى الدورية الأسترالية الطبية "ميديكال جورنال أوف أستراليا"، إلى أن ما ينذر بالخطر أن أعلى معدل للتعاطى والزيادة الحادة هى استخدام مخدر "الآيس" بين فئة الشباب، حيث زاد عدد المدمنين فى الشريحة العمرية (15 – 24) عاما ثلاثة أضعاف فى أربعة أعوام ليصل إلى 14 ر1% من السكان.

وتعتبر هذه الإحصاءات أول تقدير كمى لعدد مستخدمى مخدر "الآيس" الخطير فى أستراليا، بناء على دراسة قامت بها مجموعة من الباحثين برعاية المركز الوطنى لأبحاث المخدرات والكحوليات باستخدام المعلومات والبيانات من المستشفيات ومراكز الخدمات العلاجية.

يذكر أن مخدر "الآيس" من مشتقات "الميتامفيتامين" ومن أشدها خطورة وتأثيرا على جسم الإنسان، وتترك آثارا مدمرة على متعاطيها.

السجن المشدد 3 سنوات لعامل لحيازته 1400 قرص مخدر بقصد الاتجار فى سوهاج

مباحث الإسماعيلية تضبط أكبر قضية لمخدر "فودو" فى تاريخ المديرية