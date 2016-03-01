تاجيل دعوى ابنة الشاطر المطالبة بالسماح بزيارة والدها بدون حاجز لـ26 أبريل

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من عائشة نجلة القيادى الإخوانى خيرت الشاطر، التى تطالب بالسماح لها بزيارة والدها المحبوس فى سجن العقرب بطرة، بدون الحاجز الزجاجى لجلسة 26 أبريل المقبل..

اختصمت الدعوى التى حملت رقم 6388 لسنة 70 قضائية، كلًا من وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون بصفتهما، حيث ذكرت الدعوى أن المدعية تزور والدها من خلال حاجز زجاجى فى سجن العقرب، وذلك بسبب إجراءات أمنية حسبما ذكر لها قيادات السجن.

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