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حبس المتهم بقتل شقيقته وتقطيع جثتها إلى نصفين بالجيزة 4 أيام

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حبس المتهم بقتل شقيقته وتقطيع جثتها إلى نصفين بالجيزة 4 أيام حبس المتهم بقتل شقيقته وتقطيع جثتها إلى نصفين بالجيزة 4 أيام
قررت نيابة جنوب الجيزة برئاسة المستشار طارق جودة، حبس المتهم بقتل شقيقته وتقطيع جسدها إلى نصفين وإلقائه بمنطقة العمرانية، والآخر بمنطقة بولاق الدكرور 4 أيام على ذمة التحقيقات بعدما أعترف تفصيليا بإرتكاب الواقعة.

وكانت النيابه استدلت من خلال الأجهزة الأمنية على هويتها، وتعرف أهليتها عليها داخل المشرحة، وتم دفنها، و إجراء تحليل "D.N.A واستعجلت النيابة تقرير الطب الشرعى، ونقل شقيقها لأخد عينة dna، لمطابقتها مع عينة المجنى عليها. وكان مدير مباحث الجيزة، اللواء خالد شلبى، تلقى إخطارًا يفيد بالعثور على جثة فتاة فى العقد الثالث من العمر، مقطعة إلى نصفين داخل "حقيبة سفر"، فى منطقة بولاق الدكرور والعمرانية، وذلك بعدما قام مجهول باغتصابها، ولم تحدد الأجهزة الأمنية بالجيزة حتى الأن هوية المجنى عليها.


>- التحقيق مع شقيق سيدة عثر على نصف جثتها فى بولاق والنصف الآخر بالعمرانية.

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مصر 365

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