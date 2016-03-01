دفاع سيد مشاغب: موكلى أنهى إضرابه عن الطعام بعد تدخل والده

قال محمد ناصف دفاع سيد مشاغب أحد قيادات ألتراس الزمالك، إن مشاغب أنهى إضرابه عن الطعام والذى استمر لمدة 10 أيام، بسبب نقله لسجن شديد الحراسة 2 لتنفيذ حكم حبسه سنة فى واقعة محاولة اقتحام نادى الزمالك.

وأضاف ناصف فى تصريح لـ" اليوم السابع" أن والد سيد مشاغب وأحد قيادات سجن طرة؛ أقنعوا مشاغب بإنهاء إضرابه، بعد أن أكدوا له أن حكم حبسه فى قضية اقتحام نادى الزمالك ليس نهائيا.

>يذكر أن أسامة الجوهرى أحد أعضاء فريق الدفاع عن سيد مشاغب أكد فى تصريحات سابقة، أن موكله دخل فى إضراب عن الطعام اعتراضا على قرار إدارة سجن، بنقله من سجن طرة 1 إلى سجن طرة مشدد الحراسة 2 .

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