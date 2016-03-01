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بالصور..برنامج تدريبى للمهارات الوظيفية باللغة الإنجليزية لمعلمى كفرالشيخ

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بالصور..برنامج تدريبى للمهارات الوظيفية باللغة الإنجليزية لمعلمى كفرالشيخ بالصور..برنامج تدريبى للمهارات الوظيفية باللغة الإنجليزية لمعلمى كفرالشيخ
شهد مركز إعداد القيادات التربوية بكفر الشيخ عقد البرنامج التدريبى للمهارات الوظيفية باللغة الإنجليزية تحت إشراف الدكتورة منى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، ووائل أغا مدير إدارة التدريب بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ.

وأكد الدكتور محمد الزغبى "مدرب" على أهمية العمل الجماعى والتعاونى فى العملية التعليمية، مشيراً إلى أن مثل هذه الدورات تثقل الجانب العلمى لدى المعلمين، وتزيد من مهارات التدريس لديهم، مما تنعكس على العملية التعليمية.

وأضاف وائل أغا مدير إدارة التدريب بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن الدورات التدريبية التى تعقد لكافة التخصصات مستمرة، ضمن البرامج التى تتبناها الوزارة لرفع المستوى العلمى للمعلمين.

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