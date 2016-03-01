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نائب الزقازيق: محافظ الشرقية قال لى أنت بتلاحقنى وعايز تسيطر على المحافظة

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نائب الزقازيق: محافظ الشرقية قال لى أنت بتلاحقنى وعايز تسيطر على المحافظة نائب الزقازيق: محافظ الشرقية قال لى أنت بتلاحقنى وعايز تسيطر على المحافظة
قال النائب هانى أباظة عضو مجلس النواب عن مركز الزقازيق بالشرقية، إن اللواء خالد سعيد يحول عن قيامهم بتنفيذ تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى التواصل مع المواطنين.

وأضاف "أباظة" أن المحافظ قال له "أنت بتلاحقنى وعايز تسيطر على المحافظة، وذلك لنشاطى فى دائرتى ومحاولتى التواصل معه لحل مطالب أهالى دائرتى".

وتابع "أباظة " أن محافظ الشرقية، يتعامل مع النواب بطريقة لا تليق بهم، وأنه يتجاهل مشاكل الإقليم، فضلا عن عدم نزوله للشارع وتجاوبه مع النواب والمواطنين، كما أن تأشيرته على طلبات النواب لم يعتد بها خارج مكتبه.


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