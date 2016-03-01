محافظ بنى سويف يتابع أعمال تطوير ميدان العبور

تفقد محافظ بني سويف المهندس شريف محمد حبيب، صباح اليوم، أعمال تطوير ميدان العبور حيث تابع جانبا من أعمال التطوير الجارية بالميدان والتي تقوم بها الوحدة المحلية بالتنسيق مع الطرق، والتخطيط العمراني لاعادة تخطيط الميدان الذي يقع في منطقة حيوية نظرا لوجود العديد من المنشات والمصالح الحيوية مثل الجامعة وحديقة الحيوان وعدد من المدارس.

وذكر بيان للمحافظة اليوم، أن الجولة تأتى ضمن خطة المحافظة لإيجاد حلول لنقاط الضعف المرورية بمدينة بني سويف من خلال تطوير ورفع كفاءة المحاور المرورية الهامة بالشوارع والميادين الرئيسية ،لتحقيق سيولة مرورية وانسياب فى حركة السيارات ومنع التكدس والزحام خاصة في أوقات الذروة .

وناقش المحافظ مخطط التصميم الجديد لاعادة تخطيط الميدان وخلق محاور مرورية جديدة بهدف الحد من التكدس المرورى والاختناقات وتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين، حيث طالب المحافظ بضرورة رفع مخلفات أعمال التطوير وتكثيف أعمال النظافة أولا بأول.

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