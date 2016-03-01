انفجار يدمر جسرا في بلدة “نصيبين” جنوبي تركيا

أفادت محطة (إن.تي.في.) الإخبارية التركية اليوم الثلاثاء بوقوع انفجار أسفل جسر في بلدة “نصيبين” التابعة لمحافظة “ماردين” بجنوب شرقي تركيا جراء زرع أعضاء منظمة حزب العمال الكردستاني الانفصالية كميات كبيرة من المتفجرات؛ ما أدى إلى تدميره وتوقف حركة التنقل بين طرفي البلدة ذات الأغلبية الكردية.

ونوهت المحطة إلى أن قوات الأمن كانت قد تمكنت خلال العام الماضي في اللحظات الأخيرة من إبطال مفعول كمية كبيرة من المتفجرات مزروعة تحت نفس الجسر من قبل أعضاء المنظمة “الإرهابية”.

وأضافت أن فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمحافظة “فان” ألقت القبض على انتحاري من أعضاء المنظمة الانفصالية كان يخطط لتنفيذ عملية إرهابية في أحد الأماكن المزدحمة في المحافظة الواقعة بشرقي البلاد.

وتشن تركيا حملة عسكرية ضد مواقع منظمة حزب العمال الكردستاني بعد أن أعلنت الأخيرة في 11 يوليو الماضي عن إنهاء وقف إطلاق النار المتفق عليه، والذي أعلن عن سريانه في العام 2013 بدعوة من قائد المنظمة السجين عبد الله أوجلان، كما تشن الطائرات الحربية التركية حملات جوية ضد مواقع المنظمة في شمالي العراق.

وتدرج كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وتركيا المنظمة على قائمة التنظيمات الإرهابية لديها، وقد تشكلت في العام 1978 على أسس عرقية تتبع الفكر الماركسي – اللينيني، وبدأت منذ العام 1984 شن عمليات تستهدف قوات الأمن التركية، والمواطنين الأتراك.

أ ش أ