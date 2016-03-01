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النيابة تباشر التحقيق مع 5 متهمين فى انهيار ورشتين بشق الثعبان فى المعادى

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النيابة تباشر التحقيق مع 5 متهمين فى انهيار ورشتين بشق الثعبان فى المعادى النيابة تباشر التحقيق مع 5 متهمين فى انهيار ورشتين بشق الثعبان فى المعادى
يباشر المستشار عمرو شريف رئيس نيابة المعادى، اليوم الثلاثاء التحقيق مع 5 متهمين فى واقعة انهيار ورشتين لتصنيع الرخام بمنطقة شق الثعبان، وأسفر الحادث عن مصرع 3 عمال وإصابة آخرين.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنبة تلقت بلاغا من غرفة النجدة بانهيار أسقف ورش بشق الثعبان وأمر اللواء جمال حلاوة مساعد الوزير للحماية المدنية بالقاهرة بانتقال سيارات الإنقاذ.

و تبين حدوث انهيار عدد من الورش للرخام تحت الإنشاء بمنطقة الجبل بشق الثعبان، وتم استخراج جثة عاملين وتحاول قوات الحماية المدنية البحث عن أى أشخاص أخرين، وانتقل رجال المباحث بإشراف اللواء هشام العراقى مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، الذى أمر بسرعة تكليف فريق بحث باشراف اللواء هشام لطفى رئيس مباحث قطاع الجنوب لمعرفة سبب الانهيار، وتواجد العميد كمال حسين وكيل إدارة المرافق و بصحبتهم اللوادر اللازمة. كما تجمهر عدد من أهالى المنطقة وعمال المصانع المجاورة لمساعد رجال الحماية المدنية فى استخراج جثث العمال، وتم فرض كردون أمنى حول الانهيار بالكامل ومنع سير السيارات.

شق التعبان اخبار الحوادث الدفاع المدنى بالقاهرة ورشتى الرخام (1)

شق التعبان اخبار الحوادث الدفاع المدنى بالقاهرة ورشتى الرخام (2)

شق التعبان اخبار الحوادث الدفاع المدنى بالقاهرة ورشتى الرخام (3)

شق التعبان اخبار الحوادث الدفاع المدنى بالقاهرة ورشتى الرخام (4)

شق التعبان اخبار الحوادث الدفاع المدنى بالقاهرة ورشتى الرخام (5)

شق التعبان اخبار الحوادث الدفاع المدنى بالقاهرة ورشتى الرخام (6)

شق التعبان اخبار الحوادث الدفاع المدنى بالقاهرة ورشتى الرخام (7)

شق التعبان اخبار الحوادث الدفاع المدنى بالقاهرة ورشتى الرخام (8)

شق التعبان اخبار الحوادث الدفاع المدنى بالقاهرة ورشتى الرخام (9)

شق التعبان اخبار الحوادث الدفاع المدنى بالقاهرة ورشتى الرخام (10)

شق التعبان اخبار الحوادث الدفاع المدنى بالقاهرة ورشتى الرخام (11)

شق التعبان اخبار الحوادث الدفاع المدنى بالقاهرة ورشتى الرخام (12)

شق التعبان اخبار الحوادث الدفاع المدنى بالقاهرة ورشتى الرخام (13)

شق التعبان اخبار الحوادث الدفاع المدنى بالقاهرة ورشتى الرخام (14)

شق التعبان اخبار الحوادث الدفاع المدنى بالقاهرة ورشتى الرخام (15)

شق التعبان اخبار الحوادث الدفاع المدنى بالقاهرة ورشتى الرخام (16)

شق التعبان اخبار الحوادث الدفاع المدنى بالقاهرة ورشتى الرخام (17)

شق التعبان اخبار الحوادث الدفاع المدنى بالقاهرة ورشتى الرخام (18)


>- إزالة باقى أجزاء الورش المنهارة بحثا عن أشخاص بمنطقة شق التعبان

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