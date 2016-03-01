كهربائى يقتل ابن زوجته لشكه فى سلوكها ويخفى الجثة بحجرة نومه فى القليوبية

شهدت مدينة الخصوص بالقليوبية حادثًا مأساويًا بعد أن تخلى كهربائى عن مشاعره الإنسانية؛ وسيطر ت الأفكار والوسوسة الشيطانية عليه، عقب شكه فى سلوك وتصرفات زوجته، فقام بخطف نجلها 6سنوات وقتله ووضعه فى كيس وأخفى الجثة أعلى دولاب حجرة النوم.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء عرفة حمزة بالواقعة، ودلت تحريات المباحث ورود بلاغ لقسم شرطة الخصوص من المواطنة "منى ا.ع" 33 سنة ربة منزل ومقيمة الأمير – دائرة القسم ، بغياب نجلها "زياد .س.ع" 6 سنوات ومقيم ذات العنوان وأنهم حال قيامهم بالبحث عنه وردت إليهم رسالة على هاتف والدها المدعو "السيد عبد المنعم"، مفادها طلب فدية 500 ألف جنيه مقابل عودة نجلها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 977 إدارى الخصوص لسنة 2016م.

تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء عرفة حمزة مدير إدارة البحث الجنائى، ضم ضباط إدارة البحث الجنائى ورئيس وضباط فرع البحث الجنائى بالخانكة ومباحث قسم الخصوص برئاسة العميد حسام فوزى رئيس قسم المباحث الجنائية، بالتنسيق ومفتشي فرع الأمن العام بالمديرية والإدارة العامه للمعلومات والتوثيق وتم وضع خطة بحث هادفة من شأنها سرعة تحديد وضبط الجناه مرتكبى الواقعة

>ومن خلال السير في تنفيذ عناصر تلك الخطة فقد توصلت الجهود أن مرتكب الواقعة زوج المبلغة، المدعو " أحمد .م.ا" 36 سنة كهربائى، ومقيم بذات العنوان.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بصحتها، وقرر أنه قد قام بالتخلص من الطفل وقتله عن طريق كتم أنفاسه بوسادة موجودة بالشقة محل سكنهم، ثم قام بوضع الجثة داخل أكياس بلاستيكية سوداء اللون ووضعها أعلي الدولاب الخاص بغرفة نومه ، حيث تم العثور عليها بذات المكان.

>وأضاف أن سبب ارتكابه الواقعة شكه فى سلوك زوجته، فقرر الانتقام منها عن طريق التخلص من نجلها،

>تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها العام والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 11 أحوال قسم الخصوص مرفقا بالمحضر رقم 977 ادارى قسم الخصوص لسنة 2016م وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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