مصرع شخص وإصابة 3 فى حادث على طريق "نخل ـ صدر الحيطان" بوسط سيناء

لقى شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران اليوم فى حادث سير بوسط سيناء، وقال مصدرأمنى إن سيارة انقلبت على طريق "نخل ـ صدر الحيطان" بمركز نخل فى وسط سيناء.

وأسفر الحادث عن مصرع السائق"محمد.ا.م-31 سنة" ، وإصابة "علاء.ا.م-27 سنة" باشتباه كسر بالساق اليسرى، و"إبراهيم.ا.ا-26 سنة" بجرح قطعى بالجبهة بطول 2 سم.

تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى نخل المركزى، وأخطرت الجهات المختصة للتحقيق.

- وصول 13 مصابا فى حادث انقلاب أتوبيس عمال لمستشفى العريش العام

- الانتهاء من 90% من أعمال إنشاءات مستشفى نخل الجديد وسط سيناء

- مشايخ وسط سيناء يطالبون بتعيين ابنائهم فى مصنع "سيناء للأسمنت الأبيض"