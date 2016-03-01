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ضبط 120 لفافة بانجو بمخزن سرى بمنطقة وادى سدر

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ضبط 120 لفافة بانجو بمخزن سرى بمنطقة وادى سدر ضبط 120 لفافة بانجو بمخزن سرى بمنطقة وادى سدر
تمكنت مباحث قسم شرطة رأس سدر من ضبط مخزن سرى بمنطقة وادى سدر التابع لقسم شرطة رأس سدر به 120 لفافة بانجو.

تلقى اللواء مجدى موسى مدير أمن جنوب سيناء بلاغا من العميد أحمد فاروق القرن مدير البحث الجنائى بجنوب سيناء، يفيد ورود معلومات رئيس مباحث رأس سدر عن وجود مخزن سرى به نبات البانجو المخدر وعلى الفور أصدر تعليمات بسرعة الضبط تم تجهيز مأمورية من وحدة مباحث قسم شرطة رأس سدر بالاشتراك مع ضباط فرع البحث الجنائى بخليج السويس وبالتنسيق مع فرع الأمن العام بجنوب سيناء تم ضبط مخزن بداخله حوالى 120 لفافة كبيرة الحجم من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 350 كجم بمنطقة وادى سدر ولم يتم العثور على متهمين تم إعدام حرق المضبوطات وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة التولى التحقيق.


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