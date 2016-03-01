أمن القليوبية يحرر عامل بعد اختطافه لمعاكسة أحد أقاربه لفتاة فى بنها

تمكنت أجهزة أمن القليوبية من تحرير عامل خطفه 3 أشخاص داخل سيارة، بسبب قيام أحد أقاربه بمعاكسة ابنة أحدهم.

تلقى المقدم صلاح عبد الفتاح، رئيس مباحث مركز بنها، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بقيام ثلاثة أشخاص يستقلون سيارة سوزوكى بيضاء اللون بحوزة أحدهما سلاح نارى وقاموا بخطف أحد الأشخاص ويدعى "مصطفى ح.ا" من مقهى الشيخة بناحية شبلنجة – دائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين قيام كل من طرف أول "أشرف.م.أ، أمير.و.ص"، "هانى م.أ"، سائقين، وطرف ثان "مصطفى.ح.م"، و"يحيى.م.ع"، وذلك بسبب قيام الطرف الثانى بمعاكسة ابنة الأول وتدعى "إسراء.م.أ" 16 سنة - طالبة، وتعرضهما لها بالطريق العام، ما دفع الطرف الأول بالتوجه إلى المقهى الخاصة بالطرف الثانى وقاموا باصطحاب الرابع معهم بالسيارة تحت تهديد السلاح؛ وذلك لإرشادهم عن الخامس واستدراجه وعقب التوصل إلى الخامس قاموا بالتخلى عن الرابع بالأراضى الزراعية بقرية بطا – دائرة المركز.

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط جميع أطراف الواقعة عدا الثالث وبحوزة الأول السلاح المستخدم فى الواقعة، وهو عبارة عن سلاح نارى بندقية آلية، وبها خزينة بداخلها 4 طلقات، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بمضمون ما أسفر عنه الفحص، وتولت النيابة التحقيق.

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