أخبار عاجلة

التعليم: المدارس المحيطة بكنيسة ماري جرجس لم تشهد أي خسائر -
بالصور| ارتفاع عدد ضحايا تفجير «مارجرجس» لـ 22 قتيلا و 43 مصابا -
برلماني: انفجار كنيسة مار جرجس يخالف تعاليم كافة الأديان السماوية -
الأزهر: تفجير كنيسة طنطا «عمل جبان» يستهدف الفوضى -
مجلس الوزراء: انفجار كنيسة مارجرجس يدل على «يأس» الإرهابيين -
«التحرير» تكشف كواليس نجاة الأنبا بولا من تفجير «مارجرجس» بطنطا -
الخولى: «العلاقات الخارجية» ستناقش موقف مصر إزاء الضربة العسكرية الأمريكية لسوريا غدًا -
«دفاع البرلمان»: الجماعات الإرهابية لن تنتهي -
«الإصلاح والنهضة» يدين حادث انفجار كنيسة مارجرجس بطنطا -
وزير الاتصالات يعرض الفرص الاستثمارية على الشركات العالمية في دبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

أمن القليوبية يحرر عامل بعد اختطافه لمعاكسة أحد أقاربه لفتاة فى بنها

Google+ Print
أمن القليوبية يحرر عامل بعد اختطافه لمعاكسة أحد أقاربه لفتاة فى بنها أمن القليوبية يحرر عامل بعد اختطافه لمعاكسة أحد أقاربه لفتاة فى بنها
تمكنت أجهزة أمن القليوبية من تحرير عامل خطفه 3 أشخاص داخل سيارة، بسبب قيام أحد أقاربه بمعاكسة ابنة أحدهم.

تلقى المقدم صلاح عبد الفتاح، رئيس مباحث مركز بنها، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بقيام ثلاثة أشخاص يستقلون سيارة سوزوكى بيضاء اللون بحوزة أحدهما سلاح نارى وقاموا بخطف أحد الأشخاص ويدعى "مصطفى ح.ا" من مقهى الشيخة بناحية شبلنجة – دائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين قيام كل من طرف أول "أشرف.م.أ، أمير.و.ص"، "هانى م.أ"، سائقين، وطرف ثان "مصطفى.ح.م"، و"يحيى.م.ع"، وذلك بسبب قيام الطرف الثانى بمعاكسة ابنة الأول وتدعى "إسراء.م.أ" 16 سنة - طالبة، وتعرضهما لها بالطريق العام، ما دفع الطرف الأول بالتوجه إلى المقهى الخاصة بالطرف الثانى وقاموا باصطحاب الرابع معهم بالسيارة تحت تهديد السلاح؛ وذلك لإرشادهم عن الخامس واستدراجه وعقب التوصل إلى الخامس قاموا بالتخلى عن الرابع بالأراضى الزراعية بقرية بطا – دائرة المركز.

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط جميع أطراف الواقعة عدا الثالث وبحوزة الأول السلاح المستخدم فى الواقعة، وهو عبارة عن سلاح نارى بندقية آلية، وبها خزينة بداخلها 4 طلقات، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بمضمون ما أسفر عنه الفحص، وتولت النيابة التحقيق.


>- إحباط محاولة خطف كهربائى بعد العثور عليه مكبلا داخل سيارة بقليوب

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365