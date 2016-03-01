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تأجيل دعوى تطالب بعزل هشام جنينة من "المركزى للمحاسبات" لـ 3 مايو

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تأجيل دعوى تطالب بعزل هشام جنينة من "المركزى للمحاسبات" لـ 3 مايو تأجيل دعوى تطالب بعزل هشام جنينة من "المركزى للمحاسبات" لـ 3 مايو
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من المحامى سمير صبرى، المطالبة بعزل المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لجلسة 3 مايو المقبل للاطلاع والمذكرات.

ذكرت الدعوى التى حملت رقم 17931 لسنة 70 ق، واختصمت رئيس الجمهورية، أن هشام جنينة اعتاد من فترة لأخرى أن ينشر أرقاما عن الفساد، ويزعم تقديمه العديد من البلاغات عن وقائع فساد بلغت أكثر من 400 بلاغ للنيابة العامة، إلا أنها لم تحرك ساكنا، ولم تحقق فيها.

كما تعددت الأقاويل وكثرت حول هشام جنينة وعن انتمائه للإخوان، وأنه يعمل جاهدا على التشكيك فى نزاهة الدولة، وإصدار العديد من البيانات.


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