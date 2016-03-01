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رئيس الحكومة الليبية يبحث احتياجات مدينة بنغازي لعودة الحياة الطبيعية لها

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رئيس الحكومة الليبية يبحث احتياجات مدينة بنغازي لعودة الحياة الطبيعية لها رئيس الحكومة الليبية يبحث احتياجات مدينة بنغازي لعودة الحياة الطبيعية لها

عبدالله الثني

قام رئيس الليبية المؤقتة عبد الله الثني بزيارة تفقدية إلى المناطق المحررة من التشكيلات المسلحة في مدينة بنغازي، بحث خلالها احتياجات المدينة الطارئة للعمل على عودة الحياة الطبيعية لها وتسهيل عودة النازحين.

وذكر بيان للحكومة الليبية على موقعها الرسمي اليوم الثلاثاء أن زيارة رئيس الحكومة عبدالثني جاءت دعما لمدينة بنغازي الصامدة وأهلها الأبطال، إذ شملت مناطق بنينا والليثي وبوعطني.

وأضاف البيان أن “الثني وقف، خلال الزيارة، على حجم الأضرار التي لحقت بهذه المناطق والمعاناة التي تكبدها المواطن في هذه المدينة العصية نتيجة الأعمال التي أقدمت عليها التشكيلات الإرهابية طيلة المدة الماضية”.

يذكر أن قوات الجيش الليبي تمكنت خلال الأيام الماضية من تحرير نسبة كبيرة من الأراضي بمدينة بنغازي وتتقدم في كافة محاور القتال.

أ ش أ

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