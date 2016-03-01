علشان تنقذه.. تعرف على أهم عوامل الخطورة على حياة مريض القلب

أكد الدكتور أحمد مجدى استشارى ورئيس قسم القلب بمعهد القلب القومى، ضرورة تقييم حالة مريض القلب كل فترة ومعرفة مدى تعرضه للخطر من عدمه وذلك للتدخل الفورى وإنقاذ حياته.

وأشار الدكتور أحمد مجدى إلى وجود طرق متعددة لتقييم حالة المريض وسرعة تقديم العلاجات المناسبة له، بعد معرفة عوامل الخطورة على حياته ومنها التقدم فى السن، والإصابة بمرض السكر، وتصلب الشرايين أو إصابته بآلام فى الصدر لمدة 24 ساعة مشيرًا إلى أن المريض يحتاج تدخل بالقسطرة فورًا إذا ما تبين أن رسم القلب غير منتظم أو مصاب بقصور فى أحد الشرايين التاجية أو يتعاطى أدوية السيولة أو يشعر بآلام أو يعانى من ارتفاع فى أنزيمات القلب.

الفرق بين الذبحة والجلطة القلبية

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الإسعاف الفورى للمريض ينقذ حياته

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>وأشار رئيس قسم القلب بمعهد القلب القومى إلى أن هناك فرقًا بين الذبحة والجلطة القلبية ففى الذبحة يكون الشريان ضيقًا، وفى الجلطة يكون الشريان مغلقًا تمامًا فى الغالب ويكون هناك انسداد مع وجود تجلط بنسبة 100% ويميز رسم القلب بين الجلطة والذبحة كما تظهر أنزيمات القلب مرتفعة فى حالة الإصابة بالجلطة.>وأكد الدكتور أحمد ضرورة إسعاف المريض بنقله إلى قسم الطوارئ فى المستشفى حيث يكون مصابًا بضغط الدم المنخفض وهبوط فى القلب، وزيادة نبضات القلب وتعتبر حالة المريض فى هذه الحالة عالية الخطورة، ومعرض للوفاة، مشيرًا إلى أنه لابد من فتح الشريان لتجنب الوفاة، خاصة إذا كان المريض يعانى من قصور فى وظائف الكلى ومن السكر أو اضطراب شديد فى نبضات القلب وهى عوامل كلها تزيد من الخطورة.

وأوضح رئيس قسم القلب بمعهد القلب القومى أن الخطوط الاسترشادية العالمية تحدد كيفية التعامل مع المريض بمجرد دخوله قسم الطوارئ لمنع وفاته وإجراء القسطرة القلبية بشكل عاجل.

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