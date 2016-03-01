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نصائح لحماية مريض السكر من السكتة الدماغية

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نصائح لحماية مريض السكر من السكتة الدماغية نصائح لحماية مريض السكر من السكتة الدماغية
كشف تقرير نشره الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، عن أن مرضى السكر أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية مقارنة بغيرهم من الأصحاء، وهذا يجعلهم بحاجة للسيطرة على مستويات السكر فى الدم باتخاذ بعض الاحتياطات.

وقال الدكتور سانتام سينج، رئيس قسم الجهاز العصبى والعمود الفقرى بمستشفى سير جانجا رام فى نيودلهى، إن قائمة هذه الاحتياطات تشمل السيطرة على الوزن لتجنب السكتة الدماغية، لأن العالية فى البطن تؤدى إلى زيادة إنتاج الكولسترول السيئ الذى يشبع الأوعية الدموية، ويؤدى لزيادة خطر تكوين جلطات الدم التى ينتج عنها الإصابة بالسكتة الدماغية.

وطالب "سينج" مرضى السكر بتجنب التدخين، لأنه يؤدى لمزيد من انسداد الشرايين، التى تعد سببًا للإصابة بالسكتة الدماغية.

وأوضح الطبيب ضرورة اتباع نظام غذائى للسيطرة على نسبة الكولسترول مع تناول كميات كبيرة من الأطعمة الغنية بالألياف، مثل الشوفان والبسلة والفاكهة والحبوب الكاملة، وتجنب الأطعمة المقلية التى تؤدى لارتفاع مستويات الكولسترول فى الجسم.


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