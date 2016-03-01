أخبار عاجلة

التعليم: المدارس المحيطة بكنيسة ماري جرجس لم تشهد أي خسائر -
بالصور| ارتفاع عدد ضحايا تفجير «مارجرجس» لـ 22 قتيلا و 43 مصابا -
برلماني: انفجار كنيسة مار جرجس يخالف تعاليم كافة الأديان السماوية -
الأزهر: تفجير كنيسة طنطا «عمل جبان» يستهدف الفوضى -
مجلس الوزراء: انفجار كنيسة مارجرجس يدل على «يأس» الإرهابيين -
«التحرير» تكشف كواليس نجاة الأنبا بولا من تفجير «مارجرجس» بطنطا -
الخولى: «العلاقات الخارجية» ستناقش موقف مصر إزاء الضربة العسكرية الأمريكية لسوريا غدًا -
«دفاع البرلمان»: الجماعات الإرهابية لن تنتهي -
«الإصلاح والنهضة» يدين حادث انفجار كنيسة مارجرجس بطنطا -
وزير الاتصالات يعرض الفرص الاستثمارية على الشركات العالمية في دبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

10 فروق بين الدكتور اللى هايخسسك.. واللى بيشتغلك

Google+ Print
10 فروق بين الدكتور اللى هايخسسك.. واللى بيشتغلك 10 فروق بين الدكتور اللى هايخسسك.. واللى بيشتغلك
أطباء التخسيس من أكثر الأطباء الذين يجدون إقبالاً فى هذه الأيام، خاصة بعد انتشار وزيادة معدلات السمنة والرغبة فى التخلص من الوزن الزائد، حيث انتشرت فكرة الذهاب إلى طبيب متخصص فى أمراض السمنة والنحافة إذا كنت تعانى من أحد المرضين، وذلك للتخلص من أعراضهما ومشكلاتهما الظاهرية وتحقيق حلم تحسين القوام ويعد فعلا حميدا للغاية وتصرف سليم منك أن تلجأ لصاحب التخصص، ولكن "مش كل دكتور تخسيس هيخسسك".

وتوضح الدكتورة صفاء عمر عبد الفضيل أخصائية السمنة والنحافة أن التخصص مفيد وهو جوهر الطب والعلاج بشكل عام، ولكن "بيزنس التخسيس والرشاقة" وشفط أصبح منتشرًا ومغاليا فيه ويسقط ضحيته المرضى الراغبون فى الرشاقة والقوام الممشوق.

وتنصح الدكتورة صفاء بعدة أمور يمكن من خلالها التفرقة بين طبيب التخسيس "الشاطر"" والطبيب "النصاب" وهى:
>1. طبيب التخسيس الأمين يطلب منك فحوصا كاملة بمجرد زيارتك له منها تحليل الغدة الدرقية وتحليل البراز لبيان نسبة الديدان وتحاليل الدم وغيرها إذا كنت نحيفًا، وبعض الفحوص إن كنت سمينًا كتحليل السكر والضغط وغيرها.
>2. طبيب التخسيس الجيد لابد أن يقيس طولك ويعرف وزنك بدقة، وتاريخك المرضى والأمراض المزمنة التى تعانيها، والعمليات الجراحية التى أجريتها، وطبيعة الأدوية التى تتعاطاها بما فيها الفيتامينات، وتاريخ عائلتك مع مرضى السمنة والنحافة.
>3. يتدخل الطبيب الجيد فى طبيعة تناولك للطعام، كمياته وعدد الوجبات وحجم الوجبات، ونوعيات الطعام، وساعات نومك، ومدة ممارستك للرياضة ونشاطك اليومى وطبيعة عملك وحركتك.
>4. ابتعد عن طبيب التخسيس الذى يعطيك نظاما مصورا جاهزا لديه يقدمه لكل من يزوره بالعيادة، فهذا الطبيب غير كفؤ لأن لكل شخص يعانى اضطراب وزن يعد حالة خاصة.
>5. ابتعد عن الطبيب الذى يبادر بطلب إجرائك لعملية شفط دهون أو تركيب بالون معدة أو غيرها من الوسائل دون أن يحاول معك أكثر من مرة للتخلص من وزنك بطريقة طبيعية.
>6. ابتعد عمن يصف لك نظام غذائى كيميائى يعتمد على نوع واحد من الطعام يوميًا.
>7. ابتعد عمن يصف لك نظاما غذائيا دون ممارسة ونشاط بدنى بجانبه.
>8. ابتعد عمن يصف لك الأعشاب دون نظام غذائى.
>9. ابتعد عمن يريد إنقاص وزنك بكم هائل فى أسبوع أو شهر واحد لأن هذا سيضرك بشدة.
>10. ابتعد عن الطبيب الشهير الذى لا يقابلك وجهًا لوجه ولا يتابع وزنك وطولك وتغيرات جسمك بنفسه.


>- طرق علمية لإنقاص وزنك بعد تغيير نمط حياتك..ابعد عن إعلانات الأعشاب
>

- رئيس جمعية دراسة السمنة: 70% من المصريين يعانون من زيادة الوزن
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
ورشة عمل لـ«دعم مصر» لمناقشة قانون الرياضة الجديد.. غدا

ورشة عمل لـ«دعم مصر» لمناقشة قانون الرياضة الجديد.. غدا

مصر ''كالت'' تنظم أكبر حدث لرياضة السيارات

مصر ''كالت'' تنظم أكبر حدث لرياضة السيارات

علاء عابد: قانون الرياضة الجديد يحل العديد من الأزمات

علاء عابد: قانون الرياضة الجديد يحل العديد من الأزمات

وكيل "النواب": برلمان الطلائع أحد أهم إنجازات وزارة الشباب والرياضة

وكيل "النواب": برلمان الطلائع أحد أهم إنجازات وزارة الشباب والرياضة