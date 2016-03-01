10 فروق بين الدكتور اللى هايخسسك.. واللى بيشتغلك

أطباء التخسيس من أكثر الأطباء الذين يجدون إقبالاً فى هذه الأيام، خاصة بعد انتشار وزيادة معدلات السمنة والرغبة فى التخلص من الوزن الزائد، حيث انتشرت فكرة الذهاب إلى طبيب متخصص فى أمراض السمنة والنحافة إذا كنت تعانى من أحد المرضين، وذلك للتخلص من أعراضهما ومشكلاتهما الظاهرية وتحقيق حلم تحسين القوام ويعد فعلا حميدا للغاية وتصرف سليم منك أن تلجأ لصاحب التخصص، ولكن "مش كل دكتور تخسيس هيخسسك".

وتوضح الدكتورة صفاء عمر عبد الفضيل أخصائية السمنة والنحافة أن التخصص مفيد وهو جوهر الطب والعلاج بشكل عام، ولكن "بيزنس التخسيس والرشاقة" وشفط الدهون أصبح منتشرًا ومغاليا فيه ويسقط ضحيته المرضى الراغبون فى الرشاقة والقوام الممشوق.

وتنصح الدكتورة صفاء بعدة أمور يمكن من خلالها التفرقة بين طبيب التخسيس "الشاطر"" والطبيب "النصاب" وهى:

>1. طبيب التخسيس الأمين يطلب منك فحوصا كاملة بمجرد زيارتك له منها تحليل الغدة الدرقية وتحليل البراز لبيان نسبة الديدان وتحاليل الدم وغيرها إذا كنت نحيفًا، وبعض الفحوص إن كنت سمينًا كتحليل السكر والضغط وغيرها.

>2. طبيب التخسيس الجيد لابد أن يقيس طولك ويعرف وزنك بدقة، وتاريخك المرضى والأمراض المزمنة التى تعانيها، والعمليات الجراحية التى أجريتها، وطبيعة الأدوية التى تتعاطاها بما فيها الفيتامينات، وتاريخ عائلتك مع مرضى السمنة والنحافة.

>3. يتدخل الطبيب الجيد فى طبيعة تناولك للطعام، كمياته وعدد الوجبات وحجم الوجبات، ونوعيات الطعام، وساعات نومك، ومدة ممارستك للرياضة ونشاطك اليومى وطبيعة عملك وحركتك.

>4. ابتعد عن طبيب التخسيس الذى يعطيك نظاما مصورا جاهزا لديه يقدمه لكل من يزوره بالعيادة، فهذا الطبيب غير كفؤ لأن لكل شخص يعانى اضطراب وزن يعد حالة خاصة.

>5. ابتعد عن الطبيب الذى يبادر بطلب إجرائك لعملية شفط دهون أو تركيب بالون معدة أو غيرها من الوسائل دون أن يحاول معك أكثر من مرة للتخلص من وزنك بطريقة طبيعية.

>6. ابتعد عمن يصف لك نظام غذائى كيميائى يعتمد على نوع واحد من الطعام يوميًا.

>7. ابتعد عمن يصف لك نظاما غذائيا دون ممارسة رياضة ونشاط بدنى بجانبه.

>8. ابتعد عمن يصف لك الأعشاب دون نظام غذائى.

>9. ابتعد عمن يريد إنقاص وزنك بكم هائل فى أسبوع أو شهر واحد لأن هذا سيضرك بشدة.

>10. ابتعد عن الطبيب الشهير الذى لا يقابلك وجهًا لوجه ولا يتابع وزنك وطولك وتغيرات جسمك بنفسه.

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