الهند تحظر التقاط صور الـ«سيلفي»

حظرت سلطات مدينة مومباي الهندية، التقاط الصور الذاتية المعروفة باسم “السيلفي” في وضعيات خطيرة، بعد مقتل 19 شخصًا في البلاد خلال محاولتهم التقاط “سيلفي” في وضعيات مثيرة وخطيرة.

وقالت وسائل إعلام بحسب ما نقلته “سكاي نيوز عربية” إن سلطات مومباي، العاصمة الاقتصادية للهند، أصدرت قرارًا صارما حددت بموجبه المناطق التي يحظر فيها التقاط “السيلفي” وذلك حفاضا على سلامة المواطنين.

وفي هذا الصدد، قامت شرطة المدينة بوضع مجموعة من القواعد التي يتعين على الراغبين في التقاط “السيلفي” الالتزام بها، وخاصة في المناطق الخطيرة كالسواحل والجسور والأماكن المرتفعة، مؤكدة أن المخالفين لهذه القواعد سيعرضون أنفسهم لغرامة مالية تصل قيمتها إلى 1200 روبية (17 دولارا تقريبا).

تجدر الإشارة إلى أن الهند تضم أكبر عدد من الضحايا الذين لقوا حتفهم خلال التقاطهم لـ “سيلفي” في وضعيات خطيرة، حيث بلغ عددهم 19 من بين 49 شخصا حول العالم منذ سنة 2014.