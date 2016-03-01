صحيفة: الأموال المودعة في حساب رئيس وزراء ماليزيا تتجاوز مليار دولار

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الأموال المودعة في الحسابات المصرفية لرئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق تصل إلى مئات الملايين من الدولارات أي أكثر مما أشارت إليه تحقيقات بشأن صندوق تنمية ماليزيا (1.ام.دي.بي).

ونقلت رويترز عن مصدرين مطلعين على التحويلات المالية لحسابات نجيب وشخص مطلع على تحقيق خارجي أشار تقرير الصحيفة أمس الاثنين إلى أن أكثر من مليار دولار أودعت بين عامي 2011 و2013 أي أكثر بكثير من المبلغ الذي ورد في السابق وهو 681 مليون دولار.

وأفادت الصحيفة بأن محققين دوليين يعتقدون أن قسما كبيرا من المليار دولار من أموال الصندوق الحكومي لكنهم لم يعلنوا مصدر الأموال الأخرى أو ماذا حدث لها.

ويتضارب التقرير مع نتيجة توصل إليها النائب العام الماليزي محمد أباندي علي في الآونة الأخيرة.

وبرأ محمد ساحة نجيب في يناير من أي شبهة فساد أو مخالفات جنائية قائلا إن المبلغ الذي أودع في حساب نجيب وهو 681 مليون دولار كان هدية من أحد أفراد الأسرة السعودية الحاكمة وتمت إعادة معظمه.

وقال متحدث اتصلت به رويترز إن مكتب رئيس الوزراء الماليزي لم يصدر تعليقا على الفور.

وتلاحق نجيب منذ شهور مزاعم كسب غير مشروع وسوء إدارة مالية تتعلق بصندوق (1.ام.دي.بي) وخاصة اكتشاف أمر تحويل نحو 681 مليون دولار إلى حسابه عام 2013.

وذكرت وول ستريت جورنال أنه بخلاف مبلغ 681 مليون دولار أودعت المبالغ الأخرى في حساب نجيب في عامي 2011 و2012.

وقال الصندوق الماليزي إنه لم يودع أي مبالغ في الحسابات الشخصية لرئيس الوزراء. وأحجم متحدث باسم الصندوق اتصلت به رويترز عن التعليق على التقرير الأخير.