رئيسة كوريا الجنوبية تحذر الشمالية من الضغوط عليها ما لما تلتزم بالنزع النووي

تعهدت رئيسة كوريا الجنوبية بارك كون-هيه، اليوم الثلاثاء، بممارسة الضغط على كوريا الشمالية ما لم تتخل بيونج يانج عن برامجها النووية وتنهي سلوكها الاستفزازي.

وأضافت الرئيسة بارك – في خطاب متلفز بمناسبة الذكرى السنوية الـ 97 لحركة 1 مارس للاستقلال، نقلته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية – “نحن والمجتمع الدولي سنستمر في ممارسة الضغوط على كوريا الشمالية ما لم تظهر التزامها بالنزع النووي، على الرغم من أن حكومتنا لن تغلق باب الحوار”.

وأوضحت أن على كوريا الجنوبية والمجتمع الدولي حث كوريا الشمالية على الاعتراف بأن الأسلحة النووية لا يمكنها أن تحافظ على نظامها الحاكم وليس لها جدوي.

وأشارت إلي أن قرار مجلس الأمن الدولي بشأن كوريا الشمالية يمثل إرادة صارمة من المجتمع الدولي لجعل كوريا الشمالية تدفع ثمن استفزازاتها الأخيرة.

وجاءت تصريحات الرئيسة بارك في الوقت الذي يواجه فيه مجلس الأمن الدولي عقبة في تبنى قرار يهدف إلى معاقبة كوريا الشمالية على إجرائها تجربة نووية رابعة وإطلاقها لصاروخ طويل المدى.

ولم تقدم روسيا، وهي واحدة من الدول الأعضاء الخمس للمجلس التي تتمتع بالعضوية الكاملة، موافقتها على مشروع القرار على أساس أن ذلك يحتاج إلى وقت لإعادة النظر في القرار المقترح.

يشار إلى أن حركة 1 مارس للاستقلال مهدت الطريق لاستقلال كوريا من الحكم الاستعماري الياباني الذي استمر خلال الفترة من 1910-1945.

وظلت كوريا الشمالية تتعهد مرارا بتعزيز قدراتها النووية وتنظر إلى برامجها النووية كرادع قوي ضد ما تدعى سياسة واشنطن العدوانية تجاهها.

أ ش أ