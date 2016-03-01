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داعش يحتمي في النساء و يستخدمهم لتنفيذ العمليات الانتحارية

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داعش يحتمي في النساء و يستخدمهم لتنفيذ العمليات الانتحارية داعش يحتمي في النساء و يستخدمهم لتنفيذ العمليات الانتحارية

قالت مصادر ليبية إن تنظيم داعش استخدم النساء للمرة الأولى في عمليات انتحارية في ليبيا، حسبما  نقلت “سكاي نيوز عربية” ذكرت صحيفة “الإندبدنت” .

وأفادت الصحيفة أن الجيش الليبي اعتقل 7 نساء يقاتلن في صفوف داعش، وقتل أكثر من 3 أخريات خلال العمليات الأخيرة التي جرت الأسبوع الماضي.

وكشف مسؤول ليبي أن امرأة تنتمي لـ”داعش” حاولت تفجير نفسها بواسطة حزام ناسف، وهذه هي المرة الأولى التي يتم التأكد فيها من استخدام التنظيم لنساء في عملياته القتالية، فيما يعمد التنظيم عادة في سوريا والعراق إلى إسناد مهام غير قتالية للنساء.

وبحسب “سكاي نيوز” فإن تنظيم “داعش”  يستقطب ضمن صفوفه منذ نشأته النساء سواء برغبتهن أو عبر سبيهن واستعبادهن، وسمح “داعش” للنساء بالقيام بأدوار تنفيذية، مما يمثل عنصر جذب للنساء والفتيات، ومن بين الإجراءات بهذا الخصوص، تأسيس “كتيبة الخنساء” الشهيرة في الرقة، ويقول التنظيم إنها تسعى لمراقبة مدى التزام النساء بالشريعة الإسلامية.

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