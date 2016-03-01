برغم الخلافات حول بحر الصين الجنوبي..رئيس الصين: يجمعنا بفيتنام مصير مشترك

قال الرئيس الصيني شي جين بينج لمبعوث فيتنامي إن الصين وفيتنام يجمعهما “مصير مشترك” وذلك في الوقت الذي يحاول فيه البلدان إصلاح العلاقات التي تضررت بسبب نزاع على السيادة في بحر الصين الجنوبي.

وظهر نزاع البلدين على مناطق في بحر الصين الجنوبي في عام 2014 عندما وضعت بكين منصة حفر نفطية في مياه قبالة الساحل الفيتنامي مما أثار أعمال شغب مناهضة للصين.

ومنذ ذلك الحين تبادل البلدان زيارات رفيعة المستوى منها زيارة قام بها الرئيس الصيني إلى فيتنام العام الماضي.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) في وقت متأخر يوم الاثنين أن الرئيس الصيني أبلغ هوانج بينه قوان المبعوث الخاص للأمين العام للحزب الشيوعي الفيتنامي “الصين وفيتنام يجمعهما مصير مشترك وكذلك الحزب الشيوعي الصيني والحزب الشيوعي الفيتنامي.”

وبحسب رويترز أضاف شي “يتفق تطوير العلاقات الثنائية مع المصالح الأساسية للبلدين وشعبيهما.”

وفي الشهر الماضي زادت التوترات بين البلدين بسبب مزاعم السيادة في بحر الصين الجنوبي بعد أن قال مسؤولون تايوانيون وأمريكيون إن بكين وضعت صواريخ أرض-جو على جزيرة وودي وهي جزء من أرخبيل باراسيل الخاضع لسيطرة الصين.

ووصفت فيتنام ذلك بأنه انتهاك خطير لسيادتها على جزر أرخبيل باراسيل.

ودعا شي إلى التعامل مع الخلافات بين البلدين بشكل ملائم من أجل “تطوير شراكة التعاون الاستراتيجية الشاملة بطريقة مستدامة وسليمة ومطردة.”