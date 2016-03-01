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رئيس مدينة الخارجة ردا على إضراب موظفة لإزالة زراعتها: لسنا طرفا فى المشكلة

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رئيس مدينة الخارجة ردا على إضراب موظفة لإزالة زراعتها: لسنا طرفا فى المشكلة رئيس مدينة الخارجة ردا على إضراب موظفة لإزالة زراعتها: لسنا طرفا فى المشكلة
قالت سمية سيد خليل رئيس مركز ومدينة الخارجة بالوادى الجديد فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" تعقيبا على نشر خبر إضراب سيدة عجوز تدعى "صديقة عثمان" عن الطعام أمس الاثنين، اعتراضا على صدور قرار بإزالة زراعاتها، إن رئاسة المركز ليست طرفا فى المشكلة، وأنها منوطة بتنفيذ قرارات تصدر من حماية أملاك الدولة والإدارة الزراعية، حيث ورد خطاب منها يفيد بأن السيدة المذكورة قامت بالتعدى على أراضى أملاك الدولة، وهو ما أدى برئاسة المركز لإخطار السيدة بذلك، وإلزامها بإزالة تلك التعديات على الأراضى التى وردت مذكرة بشأنها من الإدارة الزراعية.

وأضافت "سمية خليل" أنه يتوجب على السيدة المتضررة أن تراجع موقفها مع الإدارات المختصة، وتقدم الأوراق التى تثبت قانونية وضعها الحالى، بشأن تلك الأراضى الزراعية حتى لا تتعرض لتطبيق القانون عليها، حيث إنه لا تهاون مطلقا مع المعتدين على أراضى الدولة، وأن رئاسة المركز تحرص على حفظ حقوق الدولة وتطبيق القانون .

بالصور..موظفة بالمعاش تضرب عن الطعام اعتراضا على قرار إزالة زراعاتها بالوادى

http://s.youm7.com/2608073

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مصر 365