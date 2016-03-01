ضبط صاحب مستودع لبيعه 570 أسطوانة بوتاجاز بالسوق السوداء فى القاهرة

تمكنت مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة من ضبط صاحب مستودع بعد تصرفه فى 570 أسطوانة بوتاجاز مدعمة ببيعها بالسوق السوداء وحرر محضر بالواقعة.

ووردت معلومات لشرطة التموين، مفادها قيام صاحب مستودع بوتاجاز بنطاق محافظة القاهرة بحيازة وتجميع كميات كبيرة من أسطوانات البوتاجاز "كبيرة الحجم وصغيرة الحجم" المدعمة من قبل الدولة، بقصد بيعها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى، مستفيدًا من فارق الأسعار، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبالفحص تبين تصرفها فى 570 أسطوانة بوتاجاز كبيرة وصغيرة الحجم فى السوق السوداء، وتم تحرير المحضر اللازم تجاه الواقعة وجارى استصدار اذن من النيابة العامة لضبط المتهم.

- ضبط صاحبة مستودع غاز لبيعها 3384 أسطوانة بوتاجاز بالسوق السوداء فى السلام

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