جون كيرى: الخروقات لا تهدد الهدنة فى سوريا

> قال وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى ان كلا الجانبين خرقا وقف اطلاق النار فى سوريا.

إلا انه قال انه لم تقع خروقات كبيرة بما يكفى لإنهيار اتفاق "وقف الأعمال العدائية" الذى دخل حيز التنفيذ قبل ثلاثة أيام.

ومتحدثا الى جانب وزير الخارجية الألمانى فرانك فالتر شتاينماير، قال كيرى ان مجموعة العمل التى تقودها الولايات المتحدة وروسيا تقوم بالتحقق من كافة مزاعم الإنتهاكات.

وأضاف ان الهدف الآن هو جعل الهدنة متماسكة وأن "لا نبحث عن وسيلة لتقويضها."

وأشار كيرى الى انه تحادث هاتفيا مع نظيره الروسى سيرغى لافروف، وانهما اتفقا على التعامل مع التجاوزات المبلغ عنها.

ورحب كيرى بالأنباء التى أفادت بوصول المساعدات الإنسانية الى آلاف السوريين.

ومع ذلك، فقد انتقد الجنود والمسؤولين السوريين الذين حالوا دون تسليم المساعدات وقيام البعض بسرقتها.

وقال ان على الحكومة "أن تحاول إظهار بعض القدر من اللياقة إن كان ذلك ممكنا حتى."

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