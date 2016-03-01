طائرات التحالف العربى تواصل قصف مواقع المليشيات فى الجوف شمالى اليمن

>واصلت طائرات دول التحالف العربى قصفها لمواقع مليشيات الحوثيين وصالح فى مديرية الغيل بمحافظة الجوف شمالى اليمن على الحدود للسعودية ودمرت شاحنة محملة بالأسلحة والذخيرة كانت فى طريقها لعناصرهم فى الغيل .

وذكر مركز الجوف الاعلامى التابع للمقاومة اليمنية (المؤيدة للشرعية ) أن الطائرات وجهت ضربات قاصمة لمواقع المليشيات فى الغيل وموقع الصفراء جنوب محافظة الجوف ودمرت آليات ومدرعات عسكريه وسيارات شخصية معظمها دمرت بكوادرها كما قصفت مواقعهم فى سلسلة جبال سدباء .

وأكدت مصادر المقاومة أن معارك أعقبت قصف الطائرات انتهت بتحرير جبل السفينة الاستراتيجى بجبهة سدباء وموقع القرن شمال جبل السفينة وجبل الجرف المطل على سد العكيمى والقريب من مديرية المتون واستمرت قوات الجيش والمقاومة فى الزحف نحو موقع الابرش.. وقد أدت عمليات القصف والمعارك - حسب هذه المصادر - إلى مقتل 22 من عناصر المليشيات بينهم قيادات رفيعة المستوى . وأشارت المصادر الى أن المليشيات دفعت بتعزيزات عسكرية بالقرب من سد العكيمى ومواقع اخرى قريبة منها مدينة براقش الاثرية وقامت بتخزين الأسلحة والذخيرة والمشتقات النفطية فى الموقع الأثرى .

وفى محافظة البيضاء وسط اليمن قصفت الطائرات أطراف مدينة البيضاء مركز المحافظة والتى شهدت اشتباكات بين عناصر المقاومة والمليشيات أدت الى مقتل 7 منهم وأسر 5 آخرين فى مديرية ذى ناعم فى الوقت الذى سقط فيع عدد من عناصرهم قتلى وجرحى نتيجة انفجار عبوة ناسفة استهدفت طاقما عسكريا بالإضافة إلى سقوط قتلى وجرحى فى هجوم للمقاومة على نقطة تابعة لهم صالح فى منطقة ذى خير الواقعة على طريق مأرب المجاورة للبيضاء.