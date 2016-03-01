أخبار عاجلة

التعليم: المدارس المحيطة بكنيسة ماري جرجس لم تشهد أي خسائر -
بالصور| ارتفاع عدد ضحايا تفجير «مارجرجس» لـ 22 قتيلا و 43 مصابا -
برلماني: انفجار كنيسة مار جرجس يخالف تعاليم كافة الأديان السماوية -
الأزهر: تفجير كنيسة طنطا «عمل جبان» يستهدف الفوضى -
مجلس الوزراء: انفجار كنيسة مارجرجس يدل على «يأس» الإرهابيين -
«التحرير» تكشف كواليس نجاة الأنبا بولا من تفجير «مارجرجس» بطنطا -
الخولى: «العلاقات الخارجية» ستناقش موقف مصر إزاء الضربة العسكرية الأمريكية لسوريا غدًا -
«دفاع البرلمان»: الجماعات الإرهابية لن تنتهي -
«الإصلاح والنهضة» يدين حادث انفجار كنيسة مارجرجس بطنطا -
وزير الاتصالات يعرض الفرص الاستثمارية على الشركات العالمية في دبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

طائرات التحالف العربى تواصل قصف مواقع المليشيات فى الجوف شمالى اليمن

Google+ Print
طائرات التحالف العربى تواصل قصف مواقع المليشيات فى الجوف شمالى اليمن طائرات التحالف العربى تواصل قصف مواقع المليشيات فى الجوف شمالى اليمن

>واصلت طائرات دول التحالف العربى قصفها لمواقع مليشيات الحوثيين وصالح فى مديرية الغيل بمحافظة الجوف شمالى اليمن على الحدود للسعودية ودمرت شاحنة محملة بالأسلحة والذخيرة كانت فى طريقها لعناصرهم فى الغيل .

وذكر مركز الجوف الاعلامى التابع للمقاومة اليمنية (المؤيدة للشرعية ) أن الطائرات وجهت ضربات قاصمة لمواقع المليشيات فى الغيل وموقع الصفراء جنوب محافظة الجوف ودمرت آليات ومدرعات عسكريه وسيارات شخصية معظمها دمرت بكوادرها كما قصفت مواقعهم فى سلسلة جبال سدباء .

وأكدت مصادر المقاومة أن معارك أعقبت قصف الطائرات انتهت بتحرير جبل السفينة الاستراتيجى بجبهة سدباء وموقع القرن شمال جبل السفينة وجبل الجرف المطل على سد العكيمى والقريب من مديرية المتون واستمرت قوات الجيش والمقاومة فى الزحف نحو موقع الابرش.. وقد أدت عمليات القصف والمعارك - حسب هذه المصادر - إلى مقتل 22 من عناصر المليشيات بينهم قيادات رفيعة المستوى . وأشارت المصادر الى أن المليشيات دفعت بتعزيزات عسكرية بالقرب من سد العكيمى ومواقع اخرى قريبة منها مدينة براقش الاثرية وقامت بتخزين الأسلحة والذخيرة والمشتقات النفطية فى الموقع الأثرى .

وفى محافظة البيضاء وسط اليمن قصفت الطائرات أطراف مدينة البيضاء مركز المحافظة والتى شهدت اشتباكات بين عناصر المقاومة والمليشيات أدت الى مقتل 7 منهم وأسر 5 آخرين فى مديرية ذى ناعم فى الوقت الذى سقط فيع عدد من عناصرهم قتلى وجرحى نتيجة انفجار عبوة ناسفة استهدفت طاقما عسكريا بالإضافة إلى سقوط قتلى وجرحى فى هجوم للمقاومة على نقطة تابعة لهم صالح فى منطقة ذى خير الواقعة على طريق مأرب المجاورة للبيضاء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365