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داعش يعدم 8 من عناصره يحملون الجنسية الهولندية بالرقة

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داعش يعدم 8 من عناصره يحملون الجنسية الهولندية بالرقة داعش يعدم 8 من عناصره يحملون الجنسية الهولندية بالرقة

أقدم تنظيم "داعش" الإرهابى على قتل ثمانية من عناصره يحملون الجنسية الهولندى فى مدينة معدان بمحافظة الرقة شمال سوريا، إثر اتهامهم بمحاولة الانشقاق الجماعى عن صفوفه والتحريض ضده.

ونقلت قناة "سكاى نيوز عربية" الفضائية الثلاثاء، عن من وصفتهم بـ ناشطين قولهم "إن الإعدامات جرى تنفيذها الجمعة الماضية فى المحافظة التى لا تزال معقل التنظيم المتشدد بها".

وقالت القناة " أن الخلافات تفاقمت بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة، بين تنظيم داعش المتطرف و75 هولنديا من عناصره".

وكان التنظيم قد اعتقل ثلاثة من عناصره الهولنديين مؤخرا، قبل أن يلقى أحدهم مصرعه متأثرا بما تعرض له من تعذيب- حسب القناة-.

وتشير تقديرات استخباراتية فى هولندا، إلى أن حوالى 200 هولندى التحقوا بتنظيم داعش الإرهابى فى العراق وسوريا، نحو 50 منهم نساء.
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